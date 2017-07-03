Megastar Tarkan Harbiye'yi salladı

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

'10' albümüyle müzik listelerini alt üst eden Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Bu akşam ikinci konserini veren Megastar, 6 bin kişiyi aşkın hayranına müzik ziyafeti verdi. Megastar Tarkan, Türk müzik tarihine damga vurmuş sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Tarkan, sahne şovu ve sesiyle Harbiye'yi salladı.



MEGASTAR BİR ANDA SAHNEYE FIRLADI

Nefesler tutulduğu esnada Tarkan hayranlarının çoğu cep telefonlarını ve tablet bilgisayarlarını çıkartarak kayda girdi. Tarkan '10' albümünün çıkış parçası olan 'yolla' ile kurulan platformla bir anda sahneye fırladı. 'Yolla' şarkısıyla konsere başlayan Tarkan, birbirinden güzel dans şovlarıyla da hayranlarını kendinden geçirdi. Tarkan ardından 'Çay Simit', 'Kedi Gibi', 'Çok Ağladım', 'Kuzu Kuzu' şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri'nde 4, 5, 8, 9, 10 Temmuz tarihlerinde hayranlarıyla buluşacak.

