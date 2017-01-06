06.01.2017 21:26 Mega kentte kar esareti

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde geldi.

Kar bir geldi pir geldi. Mega kenti beyaza bürüyen kar önce trafiği vurdu. Mesai saatinin bitimine denk gelen kar yağışı, dönüş yolunda olanlara adeta kabusu yaşattı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken, yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Kar hava trafiğini de vurdu. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 395 sefer iptal edildi. Karla mücadele ekipleri havalimanında yoğun bir çalışma içine girdi. Uçuşların aksamaması için aralıksız çalışma yapıldı.

Taksim Meydanı da karın etkisiyle beyaza bürününce ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Kimisi için çileye dönen kar, kimisi içinse eğlence oldu. Fatih'te esnaf, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.



