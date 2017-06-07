Medyumluk adı altında fuhuş yapılan binaya baskın

Adana'da medyum hizmetleri adı altında fuhuş yapıldığı ileri sürülen kaçak yurt binasına baskın düzenlendi.

Adana'da medyum hizmetleri adı altında fuhuş yapıldığı ileri sürülen kaçak yurt binasına baskın düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir hafta önce iki şahsın fuhşa aracılık yaptığı ve yer temin ettiği bilgisine ulaştı. Polis, müşteri kılığına girerek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Zanlılarla iletişime geçen polis verilen adrese gitti. Polis, adrese gittiğinde 5 katlı yurt olduğunu fark edip içeri girdi ve şahıslara fuhuş yapmak amaçlı seri numarası alınmış parayı verdikten sonra polis kimliğini çıkardı. Fuhşa aracılık eden ve yer temin eden zanlılar emniyete götürüldü. Zanlılar işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis daha sonra bu durumu Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirerek yurdun kaçak olduğunu ve fuhuş yapıldığını söyledi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polis ile birlikte harekete geçerek kaçak yurda baskın yaptı.



İKİ ERKEK İKİ KADIN ÇIPLAK YAKALANDI

Zabıta ve polis ekipleri, ortak operasyonla yurda baskın yapıp içeri girdi. Yurdun sahibi olduğunu ileri süren Ali T. polise ve zabıtaya önce güçlük çıkardı ancak daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ve zabıta 5 katlı binaya çıktıkça hayretler içinde kaldı. Her kata küçük küçük çok sayıda oda yapıldığını neredeyse 1 metre karelik odalar olduğunu gördü. Zabıta 5. kata çıktığında ise iki kadın ve iki erkeği çıplak halde buldu. Kadın ve erkeklerin giyinip hemen yurdu terk etmesini istedi.



YURT CAMINDA İLGİNÇ MEDYUM İLANI

Zabıta ekipleri, yurdu boşaltırken cama asılmış ilginç bir ilanla da karşılaştı. Telefon numarası da yazılı olan ilanda, "Yıldızname, aşk falına , aşık etme, sevgiliyi bağlama, uzaktan getirme medyum hizmeti. Ücret ne verirsen" yazdığı görüldü. Hemen ilan camdan çıkartılarak el konuldu. Polis ilanı veren şahsa ulaşmaya çalışıyor.



DAMA BİLE ODA YAPMIŞLAR

Polis 50 odada 38 kişinin kaldığı yurtta her metrekare boşluğa oda yapıldığını tespit etti. 5 katlı binanın damına demir merdiven yapıldığı ve buraya da küçük bir oda yapıldığı ortaya çıktı. Çıkması çok güç olan oda da Suriyeli muhtaçların ve maddi durumu kötü olan öğrencilerin kaldığı öğrenildi. Zabıta ve polisin baskını karşısında şok olan iki üniversite öğrencisi genç kız da kendilerinin üniversite de okuduğunu burada olanlardan hiç haberleri olmadığını söyledi.

Zabıta yurdu boşalttıktan sonra kapısına mühür vurdu.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)