Medyanın da şampiyonu Beşiktaş

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mayıs ayı medya raporuna göre medyanın en çok konuşulan takımı Beşiktaş oldu.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mayıs ayı medya raporuna göre medyanın en çok konuşulan takımı Beşiktaş oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı Mayıs ayı medya raporunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig'de maçlar sona yaklaşırken, siyah beyazlı takım ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş'ın şampiyonluğu gerek sahalarda gerekse sokaklarda coşkuyla kutlandı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Beşiktaş olurken, teknik direktörler listesinde Şenol Güneş, futbolcular listesinde ise Portekizli yıldız Ricardo Quaresma zirvede yer aldılar.

Spor Toto Süper Lig'de sezon sona yaklaşırken şampiyon da belli oldu. Lig'in 33. Haftası Beşiktaş'a şampiyonluk getirdi. Gaziantepspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala formasına üçüncü yıldızı taktığını ilan etti. Diğer yandan ayın gelişmeleri arasında 'Bayrak krizi' gündemde yer aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalanan Fenerbahçe bayrağı bir grup tarafından indirilerek yakıldı. Mayıs ayı futbol takımları sıralamasında Beşiktaş 70 bin 551 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Fenerbahçe 68 bin 365 haberle listenin ikinci sırasına yerleşti. Galatasaray 51 bin 290 haberle üçüncü, Medipol Başakşehir 36 bin 996 haberle dördüncü sırada yer aldılar. Trabzonspor ise 36 bin 66 haberle beşinci sırada bulunuyor.

Medya Takip Merkezi, Mayıs ayında öne çıkan kulüp yöneticilerini de belirledi. Rapora göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 10 bin 730 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 8 bin 251 haberle listenin ikinci sırasında bulunuyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 7 bin 734 haberle üçüncü, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 4 bin 230 haberle dördüncü, TFF Başkanı Yıldırım Demirören bin 616 haberle beşinci sırada yer aldılar.

MTM'nin teknik direktörler listesinde, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 14 bin 85 haberle ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor 9 bin 904 haberle ikinci olurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 9 bin 144 haberle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal 7 bin 49 haberle dördüncü, Fatih Terim 6 bin 817 haberle beşinci sırada yer aldılar.



PORTEKİZLİ YILDIZ LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALDI

Mayıs ayında en çok konuşulan futbolcular listesinin ilk sırasında siyah beyazlı takımın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 7 bin 76 haberle yer alırken Galatasaray'da forma giyen Bruma, 6 bin 720 haberle listenin ikinci sırasında habere konu oldu. Volkan Demirel 6 bin 129 haberle üçüncü, Wesley Sneijder 6 bin 113 haberle dördüncü, Robin Van Persie 5 bin 821 haberle basında yer aldı.

