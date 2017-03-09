Medya temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köşe yazarları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köşe yazarları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki medya temsilcileri ve köşe yazarları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin medya temsilcileri ve köşe yazarlarına bilgilendirmede bulundu.

(İlker Turak / İHA)