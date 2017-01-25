Başbakan Binali Yıldırım, 'Eskiden beri uygulanan zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz. Onun kararını aldık. Bugünlerde o düzenleme de devreye girecek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Eskiden beri uygulanan zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz. Onun kararını aldık. Bugünlerde o düzenleme de devreye girecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya kuruluşlarının ekonomi müdürleri ile bir araya geldi. Cazibe merkezleri programına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Sağladığımız imkanları dikkate aldığımızda ciddi bir ilgi bekliyorum. Bu ciddi hakikaten elle tutulur, cezbedici bir program. Gerçekten yatırım, üretim yapmak düşüncesinde olanlar için bulunmaz bir fırsat. Son 6 ayda reel sektöre, üretime çok ciddi teşvikler çıkardık. Daha henüz bunları tanıtma fırsatı bulamadık, çünkü bir darbe girişimi yaşadık. En az 200 kalem, geçmişteki sıkıntıları gideren ve gelecek için ciddi şeyler yaptık. Bundan sonra buna daha fazla vakit ayıracağız" açıklamasında bulundu.



"YAŞADIĞIMIZ ŞEYLER GEÇİCİ DURUMDUR"

Yıldırım, ekonomi alanında yaşananlara işaret ederek, "Bu yaşanan Amerikan seçimleriyle başlayıp, bugünlerde yaşadığımız şeyler geçici durumdur. Bunu esas alıp işler yapmak yanlıştır. Esaslar işler olmalıdır" dedi. "Eskiden beri uygulanan zimmet konusundaki katı tutumu biraz esnetiyoruz" diyen Yıldırım, "Onun kararını aldık. Bugünlerde o düzenleme de devreye girecek. Bir algı problemi var, bunları da görmemiz lazım. Olumsuz bir algı pompalanıyor. Burada bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü muazzam bir faaliyet içinde. Ciddi paralar harcıyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinde oluşturulan yanlış algılara dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Bizim yanlış algıları düzeltmemiz için fazla faaliyet içine girmemiz lazım. Önümüzdeki yaz aylarından itibaren Türkiye'de işler süratle yoluna girecek" dedi.

Yeni anayasa teklifine işaret eden Başbakan Yıldırım, "Biz, yaptığımız işten eminiz. Anayasa değişikliği, milletimizin bir şeyi bilmesi lazım. Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla güçlü olması lazım. Güçlü olmanın yolu da güçlü irade ve siyasi iktidardır" ifadelerini kullandı.

