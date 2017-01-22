Medvedev yeniden genel başkan seçildi

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, yeniden Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı seçildi.
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, yeniden Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı seçildi. Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, bugün yapılan oylamada bir kez daha iktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı seçildi. Parti kongresinde konuşan Medvedev, parti üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Birleşik Rusya tüm sorumluluğa sahip. Yalnızca yasamayla ilgili bir karar vermedik. Aynı zamanda partilerin bu kararı nasıl uygulayacağı ile ilgili kararları da kontrol etmelerini sağlıyoruz. Bu, partimizin yalnızca anayasal çoğunluk partisi olmadığı anlamına geliyor" dedi. Medvedev, 2012 yılından bu yana Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.
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