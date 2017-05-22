Medvedev: Türk Akımı'nın Avrupa'ya uzanması için görüşmeler yapıyoruz

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için geldiği İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen Medvedev, Rusya'nın Türk Akımı'nın inşasına başladığını anımsatarak, hattın Avrupa'ya uzanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'İKİ KOL BULUNMASI PLANLANIYOR'

Medvedev, "Toplamda iki kol bulunması planlanıyor. Bunlardan biri tamamen Türk pazarına yönelik. İkincisi de Avrupa ülkelerine gaz tedarik etmek için tasarlandı. Avrupalı ülkelerle yaptığımız görüşmelerde, Avrupa'ya nereden girmemizin daha iyi olacağını belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Çeşitli tekliflerin bulunduğunu kaydeden Medvedev, "Yunanistan ve Bulgaristan da dahil bazı Avrupa ülkeleriyle görüşüyoruz. Dolayısıyla farklı gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.