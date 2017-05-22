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Medvedev: Karadeniz bizim ortak zenginliğimiz
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Medvedev: Karadeniz bizim ortak zenginliğimiz

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, 'Karadeniz bizim ortak zenginliğimiz ve biz bu bölgeyi istikrar ve refah bölgesi haline getirmek istiyoruz. Deniz komşuluğumuzu ekonomiye faydalı hale getirmek istiyoruz. Bunu yapmaya imkanımız var' dedi.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, "Karadeniz bizim ortak zenginliğimiz ve biz bu bölgeyi istikrar ve refah bölgesi haline getirmek istiyoruz. Deniz komşuluğumuzu ekonomiye faydalı hale getirmek istiyoruz. Bunu yapmaya imkanımız var" dedi.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev ve örgüte üye ülkelerin devlet başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.
Kongrede konuşan Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, "Önümüzde çok önemli sorumluluk gerektiren misyon var. 25 yıllık çalışmaların muhasebelerini yapıyoruz ve ileriye dönük olarak değer verdiğimiz teşkilatta pratik olarak neler yapabileceğimizi ele almaktayız ve teşkilatın kurulması ileri görüşlü bir çalışmaydı. Pragmatik bir temeldi. Farklı ekonomik, iktisadi, sosyal yapılı ülkeler bir araya geldi ve burada bir güven ortamını yarattılar ve bu teşkilat gerekli bir teşkilat olduğunu gösterdi. Çünkü ortak bir çalışma için bu etkin bir mekanizmadır ve bu 18 ayrı istikamete işbirliğini sürdürüyoruz bu teşkilat kapsamında. Tabi ki biz haklı olarak iddialı hedefleri önümüze koyabiliriz . Özelikle iktisadi, ticari alanda bunu yapabiliriz. Önümüzde ulaşabileceğimiz hedefler var. Teşkilatın faaliyetini de bu şekilde mükemmel hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.

"KARADENİZ BİZİM ORTAK ZENGİNLİĞİMİZ"
"Karadeniz bizim ortak zenginliğimiz" diyen Rusya Başbakanı Medvedev, "Bizim teşkilatımızın kapsamında mesela Karadeniz ticaret ve kalkınma bankası var. Gerçekten Karadeniz bizim ortak zenginliğimiz ve biz bu bölgeyi istikrar ve refah bölgesi haline getirmek istiyoruz. Deniz komşuluğumuzu ekonomiye faydalı hale getirmek istiyoruz. Bunu yapmaya imkanımız var. Teşkilatımızın 25. yılı münasebeti ile hepinizi kutluyorum. Türkiye'ye dönem çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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