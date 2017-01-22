Medvedev, Birleşik Rusya Partisi genel başkanlığına seçildi

Tek aday olarak katıldığı seçimleri kazanan Medvedev, kendisini genel başkanlığa layık gören parti üyelerine teşekkür etti.

'YAPTIRIMLAR KONUSUNDA İLLÜZYONA KAPILMAMALIYIZ'

Rusya'ya yaptırımların yakın gelecekte kaldırılmayacağını belirten Medvedev, Rusların yabancı ülkelerdeki seçim sonuçlarının bu konuya etki etmesini ummaması gerektiğini söyledi. Medvedev "Yaptırımların kaldırılacağına dair illüzyonlardan kurtulmanın vakti geldi. Görünen o ki, tüm bunlar uzun bir süre daha devam edecek. Yabancı ülkelerdeki seçimlerin ve göreve gelen yeni isimlerin bu durumu değiştireceğini ummamalıyız" dedi.

'RUSYA HER KOŞULDA KENDİ KENDİNİ BESLEYECEK'

Öte yandan Rus çiftçilerin yaptırımlardan istifade etmesi gerektiğini kaydeden Medvedev, "Hükümet olarak çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Zira her koşulda kendi kendimizi besleyeceğiz" dedi.

2012'de genel başkanlık koltuğuna oturan Medvedev, 5 yıl süreyle daha partinin başında bulunacak.