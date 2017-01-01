01.01.2017 10:26 Medova'dan yeni yılda birlik ve beraberlik mesajı

'Her yeni yıl, bir umuttur' diyerek, 2016'da yaşanılan acıları geride bırakıp, yeni yılda umut dolu bir başlangıç yapmak için bir araya gelen Medova Hastanesi çalışanları Yılbaşı Programı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Her yeni yıl, bir umuttur" diyerek, 2016'da yaşanılan acıları geride bırakıp, yeni yılda umut dolu bir başlangıç yapmak için bir araya gelen Medova Hastanesi çalışanları Yılbaşı Programı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Hastanede gerçekleştirilen programa Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kalafat, Tıbbi Direktör Prof. Dr. Rahmi Örs, Başhekim Vekili Uz. Dr. Fatma Mine Karaman ile hekimler, idari birim yöneticileri ve hastane personeli katıldı.



Programda konuşan Başhekim Vekili Uz. Dr. Fatma Mine Karaman, 2016 yılında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyerek, emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti. Daha sonra ülkenin çok ciddi ve ağır durumlardan geçtiğini söyleyen Başhekim Vekili Kahraman, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi büyüyoruz, gelişiyoruz. Hepinize iyi seneler diliyorum. İnşallah 2017 çok güzel bir yıl olur herkes için" dedi.



2016'nın acılarla dolu, zor bir yıl olduğuna vurgu yapan ve bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederek konuşmasına başlayan Medova Hastanesi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Rahmi Örs ise, "En alt birimden, en üst birime kadar büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize çok teşekkür ederim. 2017'de inşallah daha iyi, daha güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler yaşarız. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Hastane Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kalafat'da, 2017'de Medova ailesi olarak, hem mevcut kadroları hem de yeni istihdamlarla daha çok büyüyerek daha başarılı işlere imza atacaklarını söyleyerek, "Başarılı bir ekip çalışması için birlikte iyi bir ekip olduk ve geride bıraktığımız 2016 yılı içerisinde tüm çalışanlarımızla birlikte, Konya'da en iyi sağlık hizmetini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Bölge insanının sağlıklı yaşam standardını yükseltmek, karşılaştıkları sağlık sorunlarını ortadan kaldırabilmek için; insan odaklı, kaliteli bir hizmet anlayışı sergiledik. Yeni yılda da bu anlayışla çalışmalarımızı arttırarak devam ettirip, sağlıkta referans hastane olarak yolumuza devam edeceğiz. 2016 yılı hem ülkemiz hem de dünya için zor bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı hepimizin yılı olacak. Medova ailesinin yılı olacak. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Birçok insana dokunacağız, insanların sağlıkla buluşmasına vesile olacağız" şeklinde konuştu.



Program, "Sağlıkla, umutla 2017'ye merhaba!" yazan yeni yıl pastasının kesilmesi ve tebriklerin ardından sona erdi.

