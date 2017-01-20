Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor karışlaşması golsüz bitti

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Doka'nın şutunda top auta çıktı.

43. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Ömer'in müdahalesi ile kornere gitti.

47. dakikada sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

76. dakikada Holmen'in pası ile ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökhan Memişoğlu xx, Seyfettin Ünal xx

Medipol Başakşehir: Faruk xx, Ferhat xx, Bekir xx, Egemen xx (Attamah dk. 55 x), Musa xx (Caiçara dk. 63 x), Alparslan xx, Doka xx, Holmen xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Cikalleshi xx (Mustafa Pektemek dk. 69 x)

Yedekler: Ufuk, Mustafa Toprak

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Amasyaspor: Ömer xx, Barış xx, Simbo xx, Muhammet Emin Gül xx, Mikail xx, Ergin xx, Muhammet Emin Bakan xx, Taşkın xx (Aslan dk.78 ), Ali Fırat xx, Orhan Gazi xx (Hayrullah dk. 65 x), Vombola xx (Fatih Sultan dk. 58 x)

Yedekler: Ali Kaan, Ahmet, Sadık, Kaan

Teknik Direktör: Ufuk Sarı

Sarı kartlar: Ergin, Simbo, Vombola (Yeni Amasyaspor), İrfan Can, Doka (Medipol Başakşehir)

(Uygar Aydın /İHA)