Medipol Başakşehir Sneijder'i istiyor

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'e Başakşehir Kulübü talip oldu.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'e Başakşehir Kulübü talip oldu.

Galatasaray'dan ayrılması gündeme gelen Wesley Sneijder'e Medipol Başakşehir Kulübü talip oldu. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Medipol Başakşehir'in, Hollandalı yıldız futbolcu Sneijder'in transferi için sarı-kırmızılı kulüp ile temasa geçtiği iddia edildi.

