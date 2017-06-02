Medipol Başakşehir ligi Kayseri'de tamamlıyor

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. İki takım bu maçla ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. İki takım bu maçla ligde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor deplasmanında prestij maçına çıkacak. Ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen ve 33 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyet, 10 beraberlikle 70 puana sahip olan turuncu-lacivertliler, 10 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 8 beraberlik sonucu topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan rakibini mağlup ederek puanını 73'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor.



LİGDE 16. RANDEVU

İki takım daha önce ligde 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 7 galibiyet alırken, Kayserispor ise rakibini 5 defa mağlup etme başarısı gösterdi. 3 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kayserispor, ligde Başakşehir ile oynadığı son 6 maçta galip gelemedi.



BAŞAKŞEHİR'İN AKLI KAÇAN KUPADA

Medipol Başakşehir, 2011'den sonra ikinci kez çıktığı Türkiye Kupası Finali'nde Atiker Konyaspor'a penaltılarda 4-1 kaybederek kupayı müzesine götüremedi. Tarihinin en başarılı sezonunu yaşadığı sezonu kupasız kapayan turuncu-lacivertli takımda kaçan bu başarının ardından moraller de bozulmuş durumda.



DÜDÜK BARIŞ ŞİMŞEK'İN

Yarın saat 14.00'de 3. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Barış şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serdar Diyadin yapacak.

(Uygar Aydın / İHA)