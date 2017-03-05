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Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor
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Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Başakşehir'in gollerini Edin Visca ve Mustafa Pektemek kaydederken, Antalya temsilcisinin tek golü Fernandes'ten geldi.
Bu galibiyetle puanını 49'a çıkartan Medipol Başakşehir, 53 puanlı lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR
34. ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'un rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü.
38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Caiçara'nın içeri çevirdiği top defanstan döndü. Tekrar topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek altıpasa çevirdiği topa Visca'nın vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
43. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
50. dakikada Visca'nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek, Omureu ile mücadelesinin ardından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten sekerek dışarı çıktı.
57. dakikada Emre Akbaba, sağ taraftan rakiplerini geçerek son çizgiye indi. Emre'nin pasında penaltı üzerinde topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
88. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından topla buluşan Visca'nın plase vuruşunda kaleci Haydar, meşin yuvarlağı kurtardı.

---KÜNYE---
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya xx, Süleyman Özay xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Yalçın xx, Epureanu xx, Alparslan xx, Emre Belözoğlu x (Hakan dk. 35 x), Attamah xx, Visca xx, Cengiz xx (Napoleoni dk. 83 ?), Mossoro xx, Mustafa Pektemek xx (Adebayor dk. 68 x)
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Holmen, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Omeruo xx, Tzavellas xx, N'Sakala xx (Guerrier dk. 83 ?), Efecan xx, Sackey xx (Berkan dk. 65 x), Candeias xx (Plet dk. 76 x ), Fernandes xx, Emre Akbaba xx, Vagner Love xx
Yedekler: Zlamal, Birol, Emre Nefiz, Taha Yalçıner
Teknik Direktör: Saffet Susic
Goller: Visca (dk. 38), Mustafa Pektemek (dk. 50) (Medipol Başakşehir), Fernandes (dk. 57) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Visca (Medipol Başakşehir), Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)

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