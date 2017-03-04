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Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor
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Medipol Başakşehir'in konuğu Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle 2. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle 2. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 13.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Turuncu lacivertliler, geride kalan 22 haftada 13 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonucu topladığı 46 puanla 2. sırada yer alırken, Aytemiz Alanyaspor ise 7 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyetle elde ettiği 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

LİGDE 2. RANDEVU
İki takım ilk kez bu sezonun ilk yarısında karşılaştı. Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini 5-0 mağlup ederken, bu skor Aytemiz Alanyaspor'un lig tarihindeki en ağır yenilgisi oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Süper Lig'de evinde oynadığı son 16 karşılaşmayı kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Aynı zamanda iç sahada oynadığı son 4 mücadelede gol yemeyen Medipol Başakşehir, ligdeki en uzun iç sahada gol yememe ve yenilmezlik serisini de elinde bulunduruyor.

ALANYASPOR YÜKSELİŞE GEÇTİ
Takımın başına Saffet Susuic'in gelişiyle yükselişe geçen Aytemiz Alanyaspor, ligde oynadığı son 3 maçta da yenilmedi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol bırakan turuncu-yeşilliler, kalesinde ise 1 gol gördü.

VAGNER LOVE FAKTÖRÜ
Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında transfer ettiği Brezilyalı yıldız Vagner Love, attığı 10 golle takımını sırtlayan isim durumunda. Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca ise, 6 golle turuncu-lacivertlilerin en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

ADEBAYOR DÖNÜYOR
Turuncu-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı ancak kupada oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve 3 haftadır takımdan ayrı kalan Emmanuel Adebayor sahalara geri dönüyor. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Togolu yıldızın, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor

DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA
Yarın saat 13.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.
(Uygar Aydın/İHA)

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