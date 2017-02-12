12.02.2017 15:35 Medipol Başakşehir'i Paşa çarptı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sadiku'nun arka direğe aşırttığı topu Adem Büyük kale sahası içine gönderdi. Titi'nin dokunduğu top filelere gitti. 1-0

13. dakikada Eduok'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Adem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

42. dakikada Eren'in sol kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

49. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ramazan topu çeldi.

63. dakikada Abdullah'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem'in şutunda top üstten auta çıktı.

74. dakikada Turgut Doğan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında Veysel'in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada Turgut Doğan'ın sol kanattan ortasında arka direkte Eduok, topu ağlara gönderdi. 3-0

88. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Castro sağ kanattan uzun bir koşu yaparak ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0



---KÜNYE---

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xx, Veysel xx, Titi xxx, Veigneau xx, Sadiku xx, Abdullah xx, Eduok xxx (Shala dk. 84 x), Castro xxx (Ahmed dk. 90+1 ?), Adem xxx (Turgut Doğan dk. 64 xxx), Koita xxx

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Guanca, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Medipol Başakşehir: Volkan x, Caiçara x, Epureanu x, Yalçın x, Eren x (Alparslan dk. 46 x), Mahmut xx, Emre x, Visca x, Mossoro x (Doka dk. 79 x), Cengiz xx (Mehmet dk. 65 x), Mustafa x

Yedekler: Ufuk, Attamah, Uğur, İrfan Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Titi (dk. 10), Adem (dk. 13), Eduok (dk. 82), Castro (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Eduok (Kasımpaşa) Cengiz, Alparslan (Medipol Başakşehir)



