Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 6.hafta maçında Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Kupada grup maçlarının tamamlanmasıyla Sivasspor E grubu lideri Tuzlaspor ile eşleşirken, Medipol Başakşehir ise Galatasaray'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 6.hafta maçında Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Kupada grup maçlarının tamamlanmasıyla Sivasspor E grubu lideri Tuzlaspor ile eşleşirken, Medipol Başakşehir ise Galatasaray'ın rakibi oldu.



Maçtan dakikalar

3. dakikada kaleci ile karşıya kalan Leandrinho'nun şutunda kaleci Faruk gole izin vermedi.

17. dakikada Ergin'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Leandrinho'nun şutunda kaleci Faruk meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada sol kanattan Doka'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

39. dakikada İrfan Can'ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.

41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Napoleoni'nin rakibinden kurtulduktan sonra verdiği pasta topla buluşan Doka, kaleci Tolgahan ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

52. dakikada Hakan Arslan'n pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ergin'in plase vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

58. dakikada sol kanattan Doka'nın kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan'ın ters kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Doka'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan'ın kucağında kaldı.

69. dakikada Kerim'in ceza alanına gönderdiği topu voleyle kaleye gönderen Gökhan'ın şutu direğin yanında auta çıktı.

72. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

88. dakikada Doka'dan topu kapan Ümit'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Ferhat gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Serdar Diyadin xxx, Mehmet Metin xx

Sivasspor: Tolgahan xx, Ümit xx, İbrahim İşçi xx, Hasan x (Yiğit dk. 46 x), Rıdvan xx, Kerim xx (Muhammed Furkan dk. 80 x), Hakan Arslan xx, Adem xx, Emre xx, Leadrinho x (Gökhan dk. 57 x), Ergin xx

Yedekler: Muhammed Yıldız, Ahmet, Serhat, Tunahan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Medipol Başakşehir: Faruk xx, Alpafslan x (Ferhat dk. 65 x), Egemen xx, Bekir xx, Musa xx, İrfan Can xx, Holmen xx, Attamah xx, Doka xx, Napoleoni x (Cikalleshi dk. 63 x), Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Ufuk, Uğur, Mustafa Toprak

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Rıdvan (Sivasspor), Doka, Bekir (Medipol Başakşehir)

