Medipol Başakşehir finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın 120 dakikası 2-2 eşitlikle biterken, penaltılarda Başakşehir 10-9 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın 120 dakikası 2-2 eşitlikle biterken, penaltılarda Başakşehir 10-9 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Cengiz'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.

11. dakikada sağ kanattan Mossoro'nun verdiği pasla buluşan Visca, topu çektikten sonra rakiplerini ekarte edip sol ayağıyla köşeye bir vuruş yaptı. Kaleci Volkan, topa son anda direğin dibinde uzandı ve kornere gönderdi.

28. dakikada Lens'in derinlemesine pasıyla topla buluşan Van Persie'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

31. dakikada sol kanattan Lens'in kullandığı serbest vuruşta Cengiz'in savunmada ters vuruşunu kaleci Volkan son anda sağ köşeden oyun alanına çeldi.

43. dakikada sağ kanattan Adebayor'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin köşeye sert şutunda Volkan hemen önünde seken topu yumruklasa da meşin yuvarlak ağlara gitti.

54. dakikada ceza sahası içerisi sağ çaprazında Edin Visca'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Josef'in sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

63. dakikada Van Persie'nin pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Sow'un vuruşunda Uğur'a çarpan top kornere gitti.

68. dakikada Cengiz'in pasıyla topla buluşan Visca'nın rakiplerini çalımladıktan sonra kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

71. dakikada sağ kanattan Lens'in ortaladığı topa ön direkte Sow'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

86. dakikada Mustafa Pektemek'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holmen'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

88. dakikada Robin van Persie'nin ortasında Ozan Tufan kale önünde müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

90+2. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Epureanu'nun kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

96. dakikada sol kanattan Volkan Şen'in uzak köşeye sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x (Neustadter dk. 104 x), Skrtel xxx, Kjaer xx, Hasan Ali xx, Lens xxx, Josef De Souza x, Mehmet Topal xxx, Alper x (Ozan dk. 61 x), Sow x, Robin van Persie xx (Volkan Şen dk. 90 x)

Yedekler: Ertuğrul, Volkan, İsmail, Salih Uçan, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar x (Napoleoni dk. 79 x), Bekir xx, Epureanu xx, Alpaslan xx (Holmen dk. 79 x), Mossoro x (Mustafa Pektemek dk. 74 x), Attamah xxx, Emre xxx, Cengiz x, Visca xxx, Adebayor xx

Yedekler: Ufuk, Yalçın, Ferhat, Mahmut

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Emre Belözoğlu (dk. 43), Holmen (dk. 86) (Medipol Başakşehir), Sow (dk. 71), Ozan (dk. 88) (Fenerbahçe)

Penaltılar

Atanlar: Emre Belözoğlu (2), M. Pektemek, Epureanu, Adebayor (2), Cengiz, Holmen (2), Attamah (Medipol Başakşehir), Sow (2), Kjaer (2), Souza, Lens, Volkan Şen, Neustadter, Hasan Ali (Fenerbahçe)

Kaçıranlar: Visca, Napoleoni, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal, Skrtel, Volkan Demirel, Souza (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Uğur Uçar, Bekir, Mossoro, Mustafa Pektemek, Visca, Attamah, Epureanu (Medipol Başakşehir), Alper Potuk, Robin van Persie, Skrtel (Fenerbahçe)

(Doğan Gündoğdu - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)