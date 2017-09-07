Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak topla çalışma gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalıştı. Antrenmanda kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar eşine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Hulusi Akar eşine yöneltilen eleştirilere cevap verdi
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
EuroBasket 2017'de günün toplu sonuçları
EuroBasket 2017'de günün toplu sonuçları
İsrail jetleri, Hama'da Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü
İsrail jetleri, Hama'da Suriye ordusu mevzilerini vurdu: 2 ölü
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı
Sırbistan zorlanmadı
Sırbistan zorlanmadı
'Avrupa merkezli tarih tasavvurunu aşabildiğimiz söylenemez'
'Avrupa merkezli tarih tasavvurunu aşabildiğimiz söylenemez'
Zeynep Yetgil, ikinci defa dünya üçüncüsü
Zeynep Yetgil, ikinci defa dünya üçüncüsü
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti
Rusya: ABD, DEAŞ'lı komutanları tahliye etti
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi
Taksi ve dolmuş ücretlerine zam geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English