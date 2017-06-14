Medipol Başakşehir Faruk Çakır'la 'yola devam' dedi

Medipol Başakşehir, genç kaleci Faruk Çakır'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı.
Medipol Başakşehir, genç kaleci Faruk Çakır'ın sözleşmesini 5 yıl uzattı. Medipol Başakşehir, 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki kaleci Faruk Çakır'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. 2004 yılında turuncu-lacivertli kulübün altyapısında kaleciliğe başlayan, 2013 yılında da profesyonel yapılarak A takıma katılan genç kaleci, kulüp tesislerinde 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Faruk Çakır, geçtiğimiz sezon, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev almıştı.
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