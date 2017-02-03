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Medipol Başakşehir devleri geride bıraktı
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Medipol Başakşehir devleri geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, az bütçeyle büyük işler başarıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, az bütçeyle büyük işler başarıyor.
Bu sezon Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, kadro değeri bakımından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde olsa da gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakmayı bildi. Ligde 19 hafta geride kalırken, Medipol Başakşehir 42 puanla 44 puanlı lider Beşiktaş'ın arkasında zirve takibini sürdürüyor.

KADRO DEĞERİ 59,65 MİLYON EURO
Bu sezon ligde şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasına girmeyi başaran turuncu-lacivertli ekip, transfermarkt verilerine göre 59,65 milyon Euro'luk kadro değeriyle üç büyüklerin ardından ligde en pahalı dördüncü takım konumunda. Kadro değeri bakımından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaklaşık 2 kat gerisinde bulunan İstanbul ekibi, gösterdiği performansla ligin devlerini de geride bırakmış oldu. Turuncu-lacivertliler, 100,18 milyon Euro değere sahip Galatasaray'ın 3 puan, 142,55 milyon Euro ile ligin en değerli takımı konumunda bulunan Fenerbahçe'nin ise 7 puan önünde yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN EN DEĞERLİSİ VİSCA
Medipol Başakşehir'de değeri en yüksek oyuncu ise 8,5 milyon Euro ile Bosnalı futbolcu Edin Visca. Bu oyuncuyu 7,5 milyon Euro değerle Volkan Babacan izlerken, Mahmut Tekdemir ve Epureanu da 4,5 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Başakşehir'in en yakın takipçisi Galatasaray'da takımın en değerli oyuncu 14 milyon Euro ile Fernando Muslera olurken, sarı-lacivertlilerde ise Jermain Lens, 12 milyon Euro'luk fiyatıyla takımın en pahalısı durumunda. Lider Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup da, 12,5 milyon Euro değeriyle dikkat çekiyor.
(Uygar Aydın / İHA)
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