Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Medipol Başakşehir'den Holmen'e veda
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Medipol Başakşehir'den Holmen'e veda

Medipol Başakşehir, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samuel Holmen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir, 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Samuel Holmen ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Başakşehir ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsveçli oyuncu Samuel Holmen ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Medipol Başakşehir ile 100'ün üzerinde maça çıkan Samuel Holmen'e, Başkan Göksel Gümüşdağ tarafından kendisi için özel olarak hazırlatılan, üzerinde forma numarası ile 100 yazılı bir plaket takdim edildi.
Veda töreninde hizmetleri için Holmen'e teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Bu kulübe geldiğin günden bugüne sahadaki hizmetlerinin yanında, takım arkadaşlığın, davranışların ve centilmenliğinle de örnek oldun. Bizde her zaman yerin ayrı olacaktır. Türkiye ve İstanbul'a her zaman bekliyoruz" diye konuştu.
Samuel Holmen ise, "İstanbul Başakşehir'in hayatım boyunca benim için özel bir yeri olacak. Bu kulüpte çok güzel günler geçirdim ve çok güzel kalıcı dostluklar edindim. Bundan sonra sizin İskandinavya'daki temsilciniz olacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Motosiklet kanala uçtu: 2 yaralı
Bangladeş'de heyelan: 40 ölü
Şizofren genç anne babasını balkondan itti
Bulgar mevkidaşını törenle karşıladı
Medipol Başakşehir'den Holmen'e veda
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
CHP'li vekilin attığı tweet sosyal medyayı salladı
CHP'li vekilin attığı tweet sosyal medyayı salladı
Melih Gökçek: Depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum
Melih Gökçek: Depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum
İstanbul ve Çanakkale'de de hissedilen deprem!
İstanbul ve Çanakkale'de de hissedilen deprem!
6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi
6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi
İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem
İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem
Hakkari'de teslim olan teröristler konuştu
Hakkari'de teslim olan teröristler konuştu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Motosiklet kanala uçtu: 2 yaralı
Motosiklet kanala uçtu: 2 yaralı
Bangladeş'de heyelan: 40 ölü
Bangladeş'de heyelan: 40 ölü
Şizofren genç anne babasını balkondan itti
Şizofren genç anne babasını balkondan itti
Bulgar mevkidaşını törenle karşıladı
Bulgar mevkidaşını törenle karşıladı
Medipol Başakşehir'den Holmen'e veda
Medipol Başakşehir'den Holmen'e veda
Ülker Stadyumunda çim serme işlemi başladı
Ülker Stadyumunda çim serme işlemi başladı
Münih'teki silahlı çatışmada yaralananların sayısı 4'e çıktı
Münih'teki silahlı çatışmada yaralananların sayısı 4'e çıktı
İçerde oyuncuları doğum günü partisinde buluştu
İçerde oyuncuları doğum günü partisinde buluştu
Müşteri kılığında gelen gaspçı, kadın bakkalı bıçakladı
Müşteri kılığında gelen gaspçı, kadın bakkalı bıçakladı
Valbuena, Marsilya'ya döndü
Valbuena, Marsilya'ya döndü
PKK'ya katılacağı sırada yakalanan genç kıza hapis cezası
PKK'ya katılacağı sırada yakalanan genç kıza hapis cezası

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English