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Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile berabere kaldı
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Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
14. dakikada sol kanattan Kadir'in yaptığı ortada içeride topla buluşan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesi ile kornere gitti.
22. dakikada Tolga'nın ceza sahası sağ tarafından çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyonda Adu'nun şutu üstten auta çıktı.
25. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Yalçın'ın kafa vuruşunda arkaya seken topu önünde bulan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Vaz Te'nin sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
65. dakikada sol kanattan Kadir'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
76. dakikada savunmadan atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muğdat'ın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
78. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Vaz Te'nin rövaşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
81. dakikada Holmen'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda top kaleci Lukac'tan döndü. Dönen topa İrfan Can'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık xx,Bahattin Duran xx, Serkan Olguncan xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mahmut xx, Eren xx, Cengiz xx, Attamah xx, Holmen xx, Doka xx (Visca dk. 72 x), İrfan Can xx (Hakan dk. 82 ?), Napoleoni xx
Yedekler: Ufuk, Ferhat, Mossoro, Mustafa, Caiçara
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Caner xx, Samardzic xx, Orhan xx, Aykut xx, Adu xx (Hasan dk. 82 ?),Kadir xx, Soner xx, Bokila xx (Cikalleshi dk. 62 ?) (Muğdat dk. 71 x), Vaz Te xx
Yedekler: Bora, Onur, Hasan, Mustafa, Alper
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Napoleoni (dk. 25) (Medipol Başakşehir), Vaz Te (dk. 78) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Aykut (Akhisar Belediyespor), Samardzic (Akhisar Belediyespor)

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