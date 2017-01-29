Medipol Başakşehir 90+4'te kazandı

Medipol Başakşehir'in zirve inadı sürüyor. Abdullah Avcı'nın talebeleri, uzatmalarda bulduğu golle Bursaspor'u 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir'in zirve inadı sürüyor. Abdullah Avcı'nın talebeleri, uzatmalarda bulduğu golle Bursaspor'u 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstanbul'da Bursaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, 90+4. dakikada, yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Başakşehir, maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.



MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cengiz'in vuruşunda top auta çıktı.

22. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan arka direğe açtığı ortada topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesi ile kornere gitti.

40. dakikada Del Valle'nin vuruşunda Volkan'dan dönen topa ceza sahası içinde bulunan Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

60. dakikada Cengiz'in sol kanattan ortaya çevirdiği topa kale önünde İsmail'in ters vuruşunda top direğin dibinden kornere gitti.

74. dakikada Mossoro'nun arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Doka'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Mustafa Pektemek kafayı vuruşunda, top kaleci Harun'da kaldı.

88. dakikada ceza sahası dışı kaleyi tam karşıdan gören yerden Battala'nın kullandığı frikikte top üst direğin dibinden auta gitti.

90+4. dakikada sağ kanattan Emre Belözoğlu'nun ortasında Mustafa Pektemek'in ıskaladığı topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0



---KÜNYE---

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 80 xx), Cengiz x (Doka dk. 60 x), Mehmet x (Mustafa dk. 72 x)

Yedekler: Ufuk, Bekir, Attamah, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Bursaspor: Harun xx, Jovic xx, Ertuğrul xx, İsmail xx, Behich xx Şamil xx (Jorquera dk. 88 ?), Merter xx, Deniz xx, Batalla xx, Del Valle xx (Stancu dk. 80 x), Kubilay xx

Yedekler: Mert Günok, Jorquera, Faty, Onur, Sivok, Mert Örnek

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 90+4) (Medipo Başakşehir)

Sarı kartlar: Şamil, İsmail (Bursaspor), Yalçın (Medipol Başakşehir)

