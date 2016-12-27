27.12.2016 14:32 MEDİKAR'dan eğitim kurumlarına destek

Batı Karadeniz'in sağlığa uzanan dost eli olan Karabük Özel Medikar Hastanesi sağlık alanında ve sosyal sorumluluk projelerinde kurumlara desteğini sürdürüyor. TED Karabük Koleji tarafından yapılan revir odasının tüm sağlık malzemelerini Medikar Hastanesi karşıladı. Batı Karadeniz'in sağlığa uzanan dost eli olan Karabük Özel Medikar Hastanesi sağlık alanında ve sosyal sorumluluk projelerinde kurumlara desteğini sürdürüyor. TED Karabük Koleji tarafından yapılan revir odasının tüm sağlık malzemelerini Medikar Hastanesi karşıladı.



TED Karabük Koleji , okullarında eğitim gören öğrencilerine daha kaliteli hizmet vermek için revir odası yaptı. Revir odasının tefrişatı Özel Medikar Hastanesince yapıldı.



Okul Genel Koordinatörü, ortaokul ve lise müdürü Kerim Barçın, Medikar Hastanesine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Biz burada öğrencilerimize hem daha kaliteli hizmet hem de yaşayabilecekleri sağlık problemlerinde ilk etap da müdahale edebilmemiz için bir normlara uygun bir revir odası yaptık. Karabük'ümüzün marka değerlerinden olan Özel Medikar Hastanesi bizi diğer projelerimiz de olduğu gibi, bu revir odamızın açılmasında da yalnız bırakmadı. Revir odamızın tüm sağlık malzemelerini bize hibe etti. Başta yönetim kuruluna, yöneticilerine, doktor ve çalışanlarına TED Karabük Koleji olarak teşekkür ederiz" dedi.

