11.01.2017 10:47 Medical Park Antalya'ya yeni dermatoloji hekimi

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, hekim kadrosuna Doç. Dr. Ali Murat Ceyhan'ı da kattı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi, hekim kadrosuna Doç. Dr. Ali Murat Ceyhan'ı da kattı.



Hastane Kompleksi, Doç. Dr. Ali Murat Ceyhan'ı dermatoloji kadrosuna dahil etti. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan Doç. Dr. Ceyhan, 2004 yılında Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı oldu ve alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler ile bilimsel projelere imza atarak 2012 yılında Doçent unvanını aldı



Dermatoloji alanındaki tecrübesini taşıyacak



Meslek hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası kongreye ve bilimsel toplantılara katılan Doç. Dr. Murat Ceyhan, Psoriasis (sedef hastalığı), behçet hastalığı, allerjik deri hastalıkları (egzema, kurdeşen), mantar hastalıkları, akne, genetik geçişli deri hastalıkları, vitiligo (ala hastalığı), deri kanserleri, saç ve tırnak hastalıkları ve dermokozmetik uygulamalar ile ilgili tecrübelerini Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi'ne taşıyacak



Doç. Dr. Ceyhan evli ve 1 çocuk babası olup; Türk Tabipler birliği, Akdeniz Dermatoloji Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği'ne üyedir.

