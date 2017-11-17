17.11.2017 22:44 Medel, Maatyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü

Beşiktaşlı oyuncu Gary Medel, Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek, deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Beşiktaşlı oyuncu Gary Medel, Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek, deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan Gary Medel, Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 12. haftada Vodafone Park'ta oynanan Teleset Mobilya AKhisarspor mücadelesinin 79. dakikasında sarı kart gören Medel, Tosic ile birlikte Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşen ikinci oyuncu oldu. Malatya deplasmanında görev yapamayacak olan Şilili savunma oyuncusu, 14. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisinde cezasını doldurarak, sahada olabilecek.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

