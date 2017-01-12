12.01.2017 13:35 Meclisteki arbedede kürsü de hasar gördü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan arbedede kürsü de hasar gördü. Meclis Genel Kurulunda kürsüyü işgal eden CHP'liler ile AK Partili vekiller arasında yaşanan arbedede hasar gören kürsü tamir ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan arbedede kürsü de hasar gördü. Meclis Genel Kurulunda kürsüyü işgal eden CHP'liler ile AK Partili vekiller arasında yaşanan arbedede hasar gören kürsü tamir ediliyor.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

