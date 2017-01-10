Mecliste sürpriz görüşme!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuşar" sözlerine yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Biz 2019'a kadar Başbakan kalmanızı istiyoruz" şeklinde katıldı. Başbakan Yıldırım ise bu sözlere karşılık olarak sadece gülümsemekle yetindi.

YILDIRIM'DAN '338 OY YORUMU: ALLAH BİN BEREKET VERSİN

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi Yıldırım bundan önce de Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, pazartesi günü yapılan ilk oylamada alınan 338 kabul oyu için değerlendirmesinde, "Allah bin bereket versin" dedi. Yıldırım, sonucu düşük bulup bulmadığı sorusuna, "Yarasız yere kurt düşürmeyin. Bizim ihtiyacımız 330. Üzerine ne gelirse eyvallah" yanıtını verdi. Başbakan Yıldırım, oylamalarından bundan sonrasına ilişkin endişesi olmadığını belirtti.