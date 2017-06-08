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Mecliste iç tüzük değişiklikleri için komisyon kurulamadı
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Mecliste iç tüzük değişiklikleri için komisyon kurulamadı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Anayasa ve yasalarımızın ülkemizin dinamizmine uygun şekilde değiştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu çerçevede iç tüzüğün de değişen şartlara ve oluşan ihtiyaçlara göre tekrar ele alınması zarurettir' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Anayasa ve yasalarımızın ülkemizin dinamizmine uygun şekilde değiştirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu çerçevede iç tüzüğün de değişen şartlara ve oluşan ihtiyaçlara göre tekrar ele alınması zarurettir" dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın siyasi parti liderlerini davet ettiği iç tüzük toplantısı gerçekleşti. Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıya AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu katıldı. Kahraman, toplantıda iç tüzüğün değiştirilmesi için altı aylık süre tanındığını belirterek partilerden destek istedi. Türkiye'nin dinamik bir ülke olduğunu söyleyen kahraman, "Anayasa ve yasalarımızın ülkemizin dinamizmine uygun şekilde değiştirilmesi ihtiyacı vardır. Bu çerçevede iç tüzüğün de değişen şartlara ve oluşan ihtiyaçlara göre tekrar ele alınması zarurettir. Bu değişiklik talepleri zaman zaman siyasi parti grupları ve milletvekilleri tarafından dile getirilmiş ve teklif olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır" dedi.

"İÇ TÜZÜĞÜN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMLU HALE GETİRİLMESİNE RIZAMIZ YOKTUR"
HDP Grup Başkan Vekili Kerestecioğlu, grup başkanlarının cezaevinde olduğunu hatırlatarak, "Güven çok önemli bir uyumdur gerçekten. Biz de bunu yaşamak isterdik. Ve hala da bundan umudumuzu kesmiş değiliz. Uyum da güzel bir şeydir. Gerçekten uyum ya da bazı değişiklikleri ortak yapmak arzu edilen bir şeydir. Maalesef son dönemde yokmuş gibi hissediyoruz. İç tüzüğün şu anda bu şartlarda değişikliğinin konuşulmasını bir fantezi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök ise, OHAL'in sürdüğünü hatırlatarak, "Sizin bir Meclis Başkanı olarak normalleşme için bir çaba içinde olmadığınızı da görüyoruz. Daha da kutuplaşan, ayrışan bir Türkiye'yi yaşadık. Parlamento uzun süredir işlevsiz kılınıyor. İç tüzüğün anayasa değişikliğine uyumlu hale getirilmesine rızamız yoktur. Anayasa değişikliği çerçevesinde bizlere dayatılacak olan iç tüzük çalışmalarına rıza göstermediğimizi belirtmek isteriz, rızamız yoktur. Saltanatla gelen Abdulhamit zamanında gensoru vardı, ama şimdi kaldırıyorsunuz. Demokrasi için yapılacak değişikliklerde ise varız" şeklinde konuştu.

"ORTAK KOMİSYON KURALIM DÜŞÜNCESİ YOK"
Kahraman, bir insan mevzuat gereği burada bulunamıyorsa yapacak bir şeyin olmadığını söyleyerek, "Neden genel başkanları çağırmak istediğimi ifade etmek istedim; partilerin talepleriyle birlikte yürüyeceğiz. Ortak bir anayasa getirelim, ortak komisyon kuralım düşüncesi yok. Bir mecburiyet mi var? Mevcut anayasamız var. Bunu yerine getirmede elimizden geleni yapalım. CHP ya da diğer partilerimiz der ki; şunları şunları yapalım, şunları yapmayalım. Çalışmalarımızda bütün evrakların altyapısı hazır, istediğiniz eklentiyi yapmaya hazırız. KHK'lar için görüşler şahıslara aittir. Saygı duyulması gerekir. Herkes görüşünü ileri sürecek, demokrasi bu. Her zaman bir araya geliriz. Hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra siyasi partilerimiz kendi içlerinde katkı yapar" diye konuştu.
MHP Grup Başkan Vekili Akçay da, meselenin özüne yönelmenin önemine değinerek, meselenin çarptırılmamasını istedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş ise, CHP ve HDP'nin herhangi bir yaklaşımda bulunmadığını söyleyerek, "16 Nisan referandumunu hala yok sayıyor. Anlaşılan o ki siyasi partiler iç tüzük ile ilgili değişiklik tekliflerini kendisi getirecek. Biz de kendi teklifimizi getireceğiz. Diğer partilerin desteğini bekleyeceğiz. 2019'a kadarki süre içinde her parti kendi teklifini getirecek" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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