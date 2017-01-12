Meclis'teki kavgaya Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara seslendi.

Genel Kurul'daki kavgada kürsüyü işgal eden CHP'liler ile AK Partili vekiller arasında yaşanan kavgada kürsünün zarar görmesine değinen Erdoğan, sert konuştu:

O KÜRSÜ YIKMAK İÇİN ORAYA KONMADI

"Kürsü yıkmak için oraya konmadı.. O kürsü söyleyecek sözü olanlar için orada. Ama ben inanıyorum ki ne yaparsanız yapın 15 gün değil 1 ayda teklif parlamentodan geçip önüne gelecektir. Eğer millete saygınız varsa, eğer Gazi Mustafa Kemal'in "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine inanıyorsanız o zaman bırakın millet karar versin. Ama görüyorum ki bunlar milletten rahatsız.

HERKES HADDİNİ BİLECEK, MİLLETİN İRADESİNE SAYGI DUYACAK

İki de bir "tek adamcılık" Ne tek adamcılığı! Bunun kaynağında siz varsınız. CHP il başkanlarının belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Daha da geriye giderseniz asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Eski desterleri gerekirse açarız. Bunlar tereciye tere satmaya çalışıyor. Herkes yerini haddini bilecek, milletin iradesine saygı duyacak"