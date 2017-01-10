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Meclis'te kritik oylama başladı
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Meclis'te kritik oylama başladı

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi, 338 oy ile ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi, 338 oy ile ile kabul edildi.

480 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada 134 ret oy kullanıldı.

GÜNBOYU MECLİS'TE YAŞANANLAR

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, teklifin anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, usul tartışması açılmasını istedi.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifin Genel Kurul gündemine alınmasından sonra, geneli üzerinde anayasaya aykırılık iddiasının mümkün olmayacağını kaydetti.

Anayasaya aykırılık iddialarının ancak maddeler üzerinde konuşulabileceğini ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Varsa itiraz, maddelerde yaparsınız. Meclis de bunları değerlendirir, hak verir veya vermez. Burada anayasaya aykırılık itirazında bulunmak ancak size 10-20 dakika zaman kazandırır. Bunlar doğru muhalefet tarzı değil. Gelin, bu metni makul olarak değerlendirelim. Soğukkanlılıkla, sağduyulu, beraberce değerlendirelim. Yanlışımız varsa bunu revize ederiz, eksiğimiz varsa bunu düzeltebiliriz. Derdimiz üzüm yemek, derdimiz bağcıyı dövmek değil. Biz iletişime, tespite, eleştiriye açığız. Bunları da hayata geçirmek istiyoruz. Bu metne lütfen önyargısız yaklaşın. Biz bu değişikliği bu ülkenin geleceği için istiyoruz. Biz bu işi Cumhurbaşkanımız için değil, bu ülkenin ileriki yıllarda muhtemel riskleri yok olsun diye istiyoruz."

"NEREDE MECLİS TV?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sataşma gerekçesiyle söz alarak, "Milletten kimin korktuğu belli. O kadar ki 50 avukat sokağa çıktı, bu anayasa değişikliğine 'hayır' diyor diye onlara sıkmadığınız gaz, püskürtmediğiniz su kalmadı. Milletten korkan bir anlayış olmasanız siz şu görüşmeleri Meclis TV'yi açarak adam gibi yaparsınız. Nerede Meclis TV?" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, teklifin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Teklifin, anayasanın herhangi bir maddesine değil, anayasanın ruhunu oluşturan, kurucu iradeyi temsil eden ilk 4 maddesine aykırı olduğunu öne süren Tezcan, "Anayasanın 4. maddesi gereği bu değişiklik görüşülemez, teklif dahi edilemez." görüşünü dile getirdi.
"Bu teklif geçerse ben de Cumhurbaşkanı olsam beni de diktatör yapar." diyen Tezcan, "Biraz aklımızı başımıza alalım. Kim olursa olsun bir diktatör yaratır, mesele budur. Anlatmaya çalıştığımız şey sarayda kimin oturduğu değildir, saraya ne tür yetkilerin verildiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"AYKIRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasayı doğrudan veya dolaylı bir ihlalin söz konusu olmadığını kaydetti.
Anayasanın ilk 4 maddesinin tartışma veya öneri konusu da olmadığını belirten Akçay, "Meselenin özü bir yönetim sistemi değişikliğiyle ilgidir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı yemin metninde değişiklik yapılmadığını belirterek, "Yemin metninde 'tarafsızlık' deniliyor. Cumhurbaşkanı partili oluyor ama metin tarafsız cumhurbaşkanlığı metni üzerinden nasıl devam edecek.?" diye sordu.

TBMM Başkanvekili Aydın, teklifiyle, 1982 anayasasının ilk 4 maddesinde değişiklik söz konusu olmadığını ve anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığını belirtti.

"PARLAMENTOLAR DARBE YAPMAZ"

HDP'nin, tutuklu milletvekillerinin görüşmelere katılamadığı için teklifin geri çekilmesine ilişkin önerisi üzerine usul tartışması açıldı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklanmalarını eleştirerek, "parlamentonun darbe yaptığını" savundu.

TBMM Başkanvekili Aydın yargının karar verdiğini belirterek, "Parlamento ne yapabilir? Parlamentonun aldığı kararın 'darbe' olarak nitelendirilmesi milli iradeye uygun değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Parlamentonun darbe yaptığı ifadesi büyük bir yanlıştır. Parlamentolar darbe yapmaz, darbeyi engeller." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, tutuklu milletvekilerinin görüşmelere katılıp oy kullanmalarının sağlanması gerektiğini belirterek, istenirse bunun mümkün olacağını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Cuma günü burada sahte oy kullanılması demokrasi adına kara lekedir. Bunun hesabını vermemiş AKP'nin, Türkiye'ye hukuk dersi vermeye hakkı yoktur. Gelsin burada sahteciliği yapanlar özür dilesin." görüşlerini ifade etti.
TBMM Başkanvekili Aydın, teklifin görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunu Genel Kurulun onayına sundu. Aydın'ın tutumu kabul edildi.

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, milletvekili sırasına koyduğunu kamera ile canlı yayın yaptığı görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teklifin görüşmelerine başlanmasının ardından Genel Kurula gelerek çalışmalara katıldı.
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