Meclis'te kavga! Pet şişeler havada uçuştu

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin, geneli üzerindeki görüşmelerde yeterlilik önergesi vermesi üzerine teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER SESLERİNİ YÜKSELTTİ

Anayasa teklifine ilişkin görüşmelerin sürdüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Partili üyelerin verdiği kifayet-i müzakere yani teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin sonlandırılması ve maddelere geçilmesi teklifi kabul edildi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, maddelere geçildiğini açıklayarak, birinci madde üzerinde söz isteyen olup olmadığını sorunca tartışma daha da büyüdü. CHP ve HDP'liler, bu gelişme karşısında seslerini yükseltti. Bu sırada MHP'li üyeler yerlerinde oturuyordu. Tartışma daha da büyüyünce MHP'lilerin de ayağa kalktığı görüldü.

CHP'Lİ ALTAY PET ŞİŞE FIRLATTI

Tartışmalar devam ederken CHP'li Engin Altay, kendisine hareket ettiğini iddia ederek AK Partili Kemalettin Yılmaztekine'e pet şişe su fırlattı. Anayasa teklifine ilişkin görüşmelerin sürdüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Partili üyelerin verdiği kifayet-i müzakere yani teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin sonlandırılması ve maddelere geçilmesi teklifi kabul edildi. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, maddelere geçildiğini açıklayarak, birinci madde üzerinde söz isteyen olup olmadığını sorunca tartışma daha da büyüdü. CHP ve HDP'liler, bu gelişme karşısında seslerini yükseltti. Bu sırada MHP'li üyeler yerlerinde oturuyordu. Tartışma daha da büyüyünce MHP'lilerin de ayağa kalktığı görüldü.