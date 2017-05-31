Meclis'te FETÖ tartışması

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Genel Kurulunda CHP milletvekilleri Darbe Araştırma Komisyonu raporunu eleştirdi. AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, FETÖ televizyon kanalları, gazetelerine operasyon yapıldığında CHP milletvekillerinin ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar gösterdi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri itiraz etti. AK Parti Burdur Milletvekili Petek ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. (Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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