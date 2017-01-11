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Meclis'te bu kez tutanak krizi çıktı!
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Meclis'te bu kez tutanak krizi çıktı!

AK Parti ve MHP'nin mutabakatıyla Meclis'e getirilen yeni anayasa teklifinin genel kuruldaki görüşmeleri sürüyor. Teklifin 3. maddesi görüşülürken, bu kez de başkanlık divanında tutanak krizi yaşandı.

TBMM'de yeni anayasa teklifinin 3. maddesi görüşülüyor. Genel kurulda, CHP'li Hakverdi'nin şerh koymasına izin verilmemesine ilişkin eleştirileri ve başkanlık divanını eleştirmesi üzerine AK Parti ile CHP grupları arasında gerilim yaşandı.

Anayasa'nın "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" maddesine "tarafsız" ibaresi de eklenmesini öngören ilk madde ve milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaran ikinci maddenin kabulünün ardından, 18 maddelik Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik paketinin seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürülmesini öngören 3. maddesi Meclis'te Çarşamba günü görüşülmeye başlandı. 3. maddede "askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

Meclis'te Anayasa görüşmelerinin başlamasından hemen önce "tutanak" gerilimi yaşandı. Kâtip üye Ali Haydar Hakverdi'nin önceki gece yapılan oylama tutanağına "gizli oylama yapılmadığı" gerekçesiyle imza atmaması ve şerh koymak istemesi nedeniyle tartışma yaşandı.

"ÜZERİMDE GRUBUN BÜYÜK BASKISI VAR"

CHP'li Hakverdi'nin şerh koymasına izin verilmemesine ilişkin eleştirileri ve başkanlık divanını eleştirmesi üzerine AK Parti ile CHP grupları arasında gerilim yaşandı. AK Partili Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ise, Hakverdi'nin kendisine "Üzerimde grubun büyük baskısı var" dediğini belirtti. Hakverdi ise bu ifadeleri kullanmadığını, gece geç saatlerde artık gerilimin yükselmesini gündeme getirdiğini söyledi.

KAPAYIP KAÇTI İDDİASINA SERT CEVAP

Hakverdi, Aydın'ın Genel Kurul'u ‘kapatıp kaçtığını' da ifade etti. Meclis Başkan Vekili Aydın bu sözlere de sert tepki gösterdi. Hakverdi, yaptığı yazılı açıklamada da “TBMM Genel kurulunda Anayasa değişikliğinin ikinci maddesinin oylandığı esnada görevli Katip Üye olarak Ahmet Aydın'ın başkanlık ettiği divanda olmama rağmen oylama sonuç tutanağı benim yerime ve benden habersiz olarak divanda oturmayan MHP'li divan katip üyesine imzalattırılmıştır. Bu şekilde açıktan oylama yapıldığına dair tutanağa şerh düşmem hile ile engellenmiştir” ifadelerini kullandı.
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