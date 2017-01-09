09.01.2017 13:33 Meclis önünde 'Anayasa' arbedesi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliği teklifini protesto eden gruplara polis müdahale etti. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliği teklifini protesto eden gruplara polis müdahale etti.



TBMM'ye yürümek isteyen ve aralarında CHP milletvekillerinin de olduğu grubu Milli Müdafaa Caddesi'nde çevik kuvvet ekipleri durdurdu. Uyarılara karşı Meclis'e yürümek isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaşanan gerginlik devam ediyor.

