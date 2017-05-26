Meclis'in darbe girişimi raporu açıklandı

Darbe Komisyonu, hem Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hem de Genelkurmay Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin bilgi istemişti. Beklenen bilgi, MİT tarafından bir rapor halinde Darbe Komisyonu'na sunuldu.

Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, hem MİT'ten gelen raporu hem de komisyonun raporunu taslak metin olarak açıkladı. İşte Petek'in açıklamaları:

YARIM ASIRDIR DARBE GİRİŞİMİ İÇİN HAZIRLIK YAPILMIŞ

"Darbe girişiminden önceki genel durum, olaylar, bastırma olayında rol alan kişiler, kurumlar ve aktörler anlatılmıştır. Raporun sonuna koyduğumuz bazı kavramlar, FETÖ'ye menup kişilerin kullandığı kavramlar. Bunu da terminoloji olarak belirttik. FETÖ yarım asırdır darbe için hazırlık yapmış."

RAPORUN GECİKME NEDENLERİ

"Geçikme eleştirisi, ilave sürede alınmadı şeklinde bunu soranlar penceresinde haklılık payı olan eleştiriler oldu. Gizlilik duvarının arkasına saklanan bu hain yapıyı araştırmak takdir edersiniz ki pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Çok miktarda belge geldi ama bunları komisyon toplantılarında sadece biz, şu kurumdan şu rapor tarafından geldi şeklinde bildirik ama o raporlar çok kapsamlı raporlar.

221 KİŞİLİK DAVA DEVAM EDİYOR

Hassasiyetle inceleyip neleri alabiliriz dedik, bu zamanımızı aldı arkadaşlar. Yurtta Sulh Konseyi olarak anılan 221 kişilik dava devam ediyor. 38 sanık konsey olarak belirlenen isimler. Biz çalışmalarımızı tamamladığımızda işin yargı bağlamında bilgiler bize soruşturmanın gizliliği gereği pekçoğu gelmiyordu. Bu süreç de bizim çalışmalarımızı bir anlamda sürekli güncelleme yapmamızı gerektirdi. Bu süreçte siyasi çalışmalarımızla doğrudan ilgilenmek durumunda olduğumuzdan yaklaşık 3.5 ay çalışmalara yoğunluk veremememize neden oldu. Raporun 4 ay 15 gün gibi bir sürede tamamlanmış olduğunu da ifade etmeliyim.

15 TEMMUZ'UN ARKASINDA FETÖ'NÜN BULUNDUĞU KESİN...

15 Temmuz hadisesiniz arkasında FETÖ'nün bulunduğu kesin olarak ortaya konuşmuştur. Hiçkimse hakkında komisyonumuzca suç isnatı söz konusu değildir. Bu bir iddianame değildir, bu bir araştırma komisyonu raporudur. FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili özet birkaç şey söylemek istiyorum; DArbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu somut delillerle söylemeye çalıştık ama bugün tereddüte imkan vermeyecek şekilde bilgi, belge ve dokümana ulaşmış bulunuyoruz. İletişim kayıtları, özel iletişim programları, devam eden yargılamalarda yeni yeni ortaya çıkan beyanlar, tutuklu yargılanan sanıkların Pensilvanya'dan yeni yeni verilen talimatlar, örgüt mensuplarına moral veren nitelikteki örgütün sözde lideri Fetullah Gülen'in açıklamaları.

RAPORDAKİ BEYANLAR

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalarla hedef alan Müslim Macit'in beyanı var. "Bizim, yani hizmet hareketinin darbe yaptığımızı biliyordum, bilerek ateş yaptım" diyor. Külliyenin bombalanması eylemini gerçekleştiren fail, sanık, FETÖ mensubu olduğunu ikrar ile, yani suç kastının kendisinde varlığını ilan eden beyanla 'biliyordum' şeklinde beyanı var."

FETÖ'CÜ OSMAN ÖZSOY'UN 'KEŞKE ALBAY OLSAYMIŞIM' AÇIKLAMASI

"FETÖ'nün legal alanlarının bile aslında illegal olduğu, Osman Özsoy'un darbeden 1 ay önce tv kanalında "Türkiye Kuzey Kore'ye döner mi" temalı konuşmada, "Yakında darbe olacağını" iddia etmiş hatta "Keşke profesör olacağıma albay olsaymışım, daha fazla katkım olurdu" demiştir. Gülen'in 20'li yaşlardan itibaren yaşamındaki olağan dışı olaylar, belirli amaçlar için kendisinin yetiştirildiğin zorda kaldığında gizli eller tarafından yoluna devam edilmesinin sağlandığını göstermektedir."

GÜLEN'İN CIA İRTİBATI VAR

"Gülen'in eski CIA üyesi Graham Fuller ile yakın irtibatı görülmüştür. Vaiz olarak tayin edilmesi dikkate şayandır. Vaizliğe müracaatından 1 ay sonra diplomasını almıştır.10 Temmuz 1959 tarihinde göreve başlamış, kendisini bir gizli el himaye etmiş, 1966'da asalete tasdik olmuştur. Normal bir memurun 1 yıl adaylığı olur. 7 yıl aday memur olarak çalıştığı gözüküyor."

"FETULLAH GÜLEN BİR SAHTEKARDIR"

"Fetullah Gülen bir sahtekardır. Sahtecilik suçları işlemiştir. Sahtecilik eylemlerinden dolayı hiçbir soruşturma geçirmemiştir. Yeşil pasaportu sahtecilikle almıştır. Bilgi ve belgeler bu sahtelikleri belgelemektedir. Raporda bir kısmını resim olarak eklerde göreceksiniz. FETÖ gizlilik, takiyyeye dayanmaktadır. O gece, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne silahların teslim edilmemesi, darbe girişimi saatlerinde kendi faaliyetlerindeki polis memurlarına darbe girişiminde bulunanlara direnilmemesi talimatları ile açıkça destek verdikleri tespit edilmiştir. Gece yarısından sonra ise durum değişiyor. Şüpheli Ersan Gönül'ün telefonunda ele geçirilen belgeleri.

KENDİNİZİ KAMUFLE EDİN TALİMATI

FETÖ/PDY darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde "Önemli durum, durum kötü, tüm il ve ilçe imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çektirip sosyal medyada yayınlasın. Hocaefendinin adı geçmesin açıklamalarda, Tayyip'e karşı olumsuz bir paylaşım yapmayın, bu grubu kapıyorum" diyerek kendilerini kamufle etme şeklindeki talimatın verildiğini görüyoruz."

"HİZMETİN BEKASI İÇİN HARAMLAR HELALDİR"

"FETÖ'nün dinler arası diyalog projesi, örgütün bir üst düzey örgütlenme aşamasında kullandığı etkili bir yayılma taktiği olduğu anlaşılmıştır. Gülen denetimsiz ve sahte bir din anlayışı üzerine oturmuştur. Hedef ulaşıncaya kadar tedbir adıyla takiyye yapmak olmuştur. "Hizmetin bekası için haramlar helaldir" prensibine göre haram olan neler varsa bunları kendi mensuplarına helal olduğunu ifade etmiştir."

MGK'DA PARALEL DEVLET KULLANILMIŞ

"Zaman içinde paralel devlet yapılanmasından, silahlı terör örgütüne dönüşüm var. 21 Ekim 2015 tarihli MGK toplantısında paralel devletin terör örgütleri ile işbirliği içinde olduğu kayıtlara girmiştir. 26 Mayıs 2016 tarihine kadar, darbeden 2 ay önce, bütün MGK'da 'paralel devlet' kullanılmış ve mücadele talebi verilmiştir. Örgütün dış istihbarat servislerle ilişkisi kesin olarak kanıtlanmıştır. FETÖ'nün sözde lideri Gülen'in Amerika'dan ikamet alabilmesi için referans olan şahıslar arasında Graham Fuller'in bulunduğu öne sürülmesi, Fuller'in kitabında Gülen'e teşekkür etmesi örneklerden biridir. FETÖ'nün lider kadrosunda yer alan Mustafa Özcan'ın Gülen'in MİT'in ABD'de örgüte karşı araştırmalarına karşı FETÖ'yü uyarması."

BU BİR İSTİHBARAT ZAAFIDIR

Darbe girişiminin önceden haber alınamaması bir istihbarat zaafıdır ancak pilot subayın MİT'e giderek verdiği istihbarat darbenin öne çekilmesini ve başarısız olmasını sağlamıştır. Ülkemizin mevcut kurumsal istihbarat yapısının iç ve dış istihbarat ihtiyacını tam anlamıyla tatmin edici şekilde karşılamadığı görülmektedir. Mevcut yapının sorunlu ya da yetersiz noktaları gözden geçirilmeli, ülkemizin istihbari ihtiyaç ve hedeflerini karşılayacak yeni bir iç ve dış istihbarat konsepti ve yapılanması tüm yönleriyle müzakere edilmelidir.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI VAR MI?

Sadece herhangi bir siyasi partiyle irtibat, diğerlerine uzak örgüt yapılanması olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Dönemsel olarak, ister tek parti ister koalisyon olarak iktidardaki partilere yakın davranıp başta mülkiye, adliye, askeriye olmak üzere devlet üst organlarına sızmak için kendilerince örgüt amaçlarına yönelik siyaseti kullanma yolunu seçtikleri anlaşılmaktadır.

MİT'TEN GELEN RAPOR...

MİT'ten gelen rapor, komisyon üyelerimize dağıtıldığı için onun hakkında detaylı bilgiye girmek istemiyorum. Merak ettiğiniz en önemli bölüm olarak, acaba 15 Temmuz günü, hep sorulan “O gün neler yaşandı, bu açıklanmadı. MİT Müsteşarı komisyona bilgi vermedi, raporun bu yönü eksiktir” şeklinde eleştiriler olduğu için o bölüme işaret etmek istiyorum.

Kronolojiyi basın mensuplarımız takip etti ama bizdeki kronolojinin başlıkları şöyle;

20:09 - Saat 14:45'te görevli bir binbaşının MİT'e gelerek istihbarat vermesi sonrası darbe teşebbüs saatini yeniden belirlemişlerdir..

20:23: Akıncı'da toplanan 33 özel kuvvetler görevlisi Genelkurmay Karargahı'na yola çıkmıştır.

20:25: Darbeci askerler ilgili yerlere bütün uçuşlarının serbest olduğunu duyurmuşlardır Akar'ın yasak olmasını bildirmesine rağmen

20:46: Mehmet Dişli özel aracı ile karargaha geri dönmüştür.

21:00: Dişli, Akar'ın makam odasına girerek 'Komutanım operasyon başlayarak' darbeyi tebliğ ettiği anlaşılmıştır. Akar, bir grup darbeci tarafından zorla alıkonmuş ve Levent Türkkan tarafından ölümle tehdit edilmiştir.

21:03: Partigöç ve bir grup darbeci subay Murat Aygün'ü telefonla arayıp harekete geçme emrini vermiştir.

21:16: Silahlı kuvvetler harekat merkezinin giriş çıkışı darbeciler tarafından kontrol altına alınmıştır.

21:26: Darbeciler tarafından oluşturulan Yurtta Sulh Whatsapp grubunda İstanbul içine giren trafik engellenecek talimatı verilmiştir.

21:28: Grupta bu saat itibari ile alınması gerekenlerin derhal alınması talimatı verilmiştir.

21:30: 80-85 darbeci tarafından Jandarma Genel Merkezi hareket merkezleri ele geçirilmiştir.

21:45: Başbakanlık müsteşarı alçak uçuşların araştırılması talimatını vermiştir.

22:00: Genelkurmay'da silah sesleri duyulmuş, halkın üzerinde ateş açılmıştır.

22:00: Köprüler geçişe kapatılmıştır.

22:23: Uğur Coşkun Sakarya'da darbe girişimini başlatmıştır.

22:25: Ümit Dündar'ın evine gelen bir grup asker evi aramıştır.

23:24: Sakarya Valiliği darbeciler tarafından işgal edilmiştir.

23:24: Gölbaşı'nda Özel Harekat Merkezi'nde patlama meydana gelmiştir.

16 Temmuz

00:05: Darbe bildirisi okutulmuştur.

00:57: Askeri kalkışmada bulunan saldırganlar, TÜRKSAT'ın Gölbaşı'ndaki tesislerine saldırıda bulunmuşlardır.

01:15: Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten Dalaman'a hareket etmiştir.

01:43: Cumhurbaşkanımız İstanbul'a hareket etmiştir.

03:20'de Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele SAT ve SAS komandoları indirme yapmıştır.

Hangi yıllarda TSK'ya girenlerin darbe teşebbüsüne katıldığının dökümünü çıkarttık.

1992-94 arasında Harp Okulu'na girenlerin daha fazla darbe girişimine katıldığını tespit ettik.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen İzmir'de CHP'ye bağışta bulunmuş.