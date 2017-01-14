Meclis’in 15 bin euro’luk kayıp mikrofonu için özel ekip kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu tekmeli kavga sırasında kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu.

SOPA OLARAK KULLANILMIŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbedenin ardından ortadan kaybolan 15 bin euro'luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor. Yetkililer, “Kimin götürdüğünü, büyük ihtimalle görüntülerden tespit edeceğiz. Kendisinden getirmesini rica edeceğiz. Getirdiklerinde halen çalışır durumdaysa, diğeri çalışır durumda olduğu için ikisini birden yeniden kürsüye yerleştireceğiz” diye konuştu.

MECLİS TEKNİK YÖNETİM MERKEZİNE ÖZEL KORUMA

Bu arada TBMM Genel Kurulu'nun oylama, yoklama sistemi ile ses ve ışık sistemlerinin kontrol edildiği teknik yönetim merkezi ise özel korumaya alındı.