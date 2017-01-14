Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Meclis’in 15 bin euro’luk kayıp mikrofonu için özel ekip kuruldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Meclis’in 15 bin euro’luk kayıp mikrofonu için özel ekip kuruldu

TBMM'deki anayasa görüşmeleri esnasında çıkan kavgalar sonrası 15 bin euro’luk kürsü mikrofonunun bulunması için özel ekip kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu tekmeli kavga sırasında kaybolan kürsüdeki iki mikrofondan birinin bulunması için, güvenlik görevlileri ile teknik uzmanların bulunduğu özel bir ekip kuruldu.

SOPA OLARAK KULLANILMIŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbedenin ardından ortadan kaybolan 15 bin euro'luk mikrofonun sopa olarak kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda mikrofonu kimin alıp götürdüğünü tespit etmeye çalışıyor. Yetkililer, “Kimin götürdüğünü, büyük ihtimalle görüntülerden tespit edeceğiz. Kendisinden getirmesini rica edeceğiz. Getirdiklerinde halen çalışır durumdaysa, diğeri çalışır durumda olduğu için ikisini birden yeniden kürsüye yerleştireceğiz” diye konuştu.

MECLİS TEKNİK YÖNETİM MERKEZİNE ÖZEL KORUMA

Bu arada TBMM Genel Kurulu'nun oylama, yoklama sistemi ile ses ve ışık sistemlerinin kontrol edildiği teknik yönetim merkezi ise özel korumaya alındı.

 
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobil apartmanın girişine böyle uçtu
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit, 2 yaralı
Ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü
Feyzioğlu'ndan yeni anayasa açıklaması
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İsrail, Suriye'yi vurdu!
İsrail, Suriye'yi vurdu!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Merkez Bankası'ndan dolara bir müdahale daha!
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı
Arda Turan'a Çin'den çılgın teklif!
Arda Turan'a Çin'den çılgın teklif!
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobil apartmanın girişine böyle uçtu
Otomobil apartmanın girişine böyle uçtu
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit, 2 yaralı
Bitlis'ten acı haber: 2 şehit, 2 yaralı
Ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü
Ölüme meydan okuyarak bombalı saldırıyı çözdü
Feyzioğlu'ndan yeni anayasa açıklaması
Feyzioğlu'ndan yeni anayasa açıklaması
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bir süre daha devam edecek
Trump: Rusya'ya yönelik yaptırımlar bir süre daha devam edecek
Meclis’in 15 bin euro’luk kayıp mikrofonu için özel ekip kuruldu
Meclis’in 15 bin euro’luk kayıp mikrofonu için özel ekip kuruldu
Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesi kabul edildi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İzmir'de rehine krizi
İzmir'de rehine krizi
TBMM Genel Kurulunda 'soykırım' tartışması
TBMM Genel Kurulunda 'soykırım' tartışması

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English