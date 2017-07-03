Meclis iç tüzük çalışmalarında son viraja giriliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iç tüzük çalışmalarında son viraja giriliyor. İç tüzük çalışmaları 11 Temmuz tarihinde başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) iç tüzük çalışmalarında son viraja giriliyor. İç tüzük çalışmaları 11 Temmuz tarihinde başlayacak. AK Parti'nin iç tüzük teklifini bu hafta içinde Meclis'e getirmesi bekleniyor. İç tüzük teklifinin 15 maddeden oluşması ve grup önerilerinde; öneriyi veren siyasi partinin 5 dakika konuşması ön görülüyor. Fakat bu düzenlemede sadece AK Parti'nin değil, diğer parti gruplarının da konuşmasına izin verilebileceği ifade ediliyor. Bu arada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin Salı veya Çarşamba günü toplantı yaparak, iç tüzüğe son şeklini vermesi bekleniyor. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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