Meclis'e böyle geldi

Fransa'nın denizaşırı Polinezya Adasından Milletvekili seçilen Moetai Brotherson, Meclise 'tatilci' kıyafeti ile geldi.

Fransa'nın denizaşırı Polinezya Adasından Milletvekili seçilen Moetai Brotherson, Meclise "tatilci" kıyafeti ile geldi.

Meclise seçilen ilk bağımsızlık destekçisi Polinezya Milletvekili olan Moetai çok konuşulan bir giriş yaptı. İlk defa genel seçim kazanan milletvekili, renkli desenli tişörtü, şortu ve terlikleri ile basının ilgi odağı oldu. Mesleği bilişim olan 47 yaşındaki milletvekili "Formaliteyi seven biri değilim. O yüzden olduğum gibi geldim. Meclisin kıyafet yasakları varsa ona uyarım" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, gazeteciler, "Her şeyi gördük. Ama böyle bir şeyi ilk defa" yorumunu yaptı.

(Özlem Kaplan / İHA)