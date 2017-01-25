Meclis Başkanına 2 yıldır kayıp olan bin kişi soruldu

Irak'ın Ambar Şehir Meclisi, Irak Milli Meclisi Başkanına resmi bir mektup yazarak, iki yıl önce Ambar vilayetinde gözaltına alınan bin kişinin akıbeti konusunda bilgi istedi.

Irak'ın Ambar Şehir Meclisi, Irak Milli Meclisi Başkanına resmi bir mektup yazarak, iki yıl önce Ambar vilayetinde gözaltına alınan bin kişinin akıbeti konusunda bilgi istedi.

Irak Meclis Başkanı'na hitaben yazılan mektupta, Anbar vilayetinin Rezza kasabasında iki yıl içinde bin kadar vatandaşın gözaltına alındığı ve haklarında kimseye bilgi verilmediği ifade edildi. Mektupta bu konuda Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Emniyet Müdürlüğüne çeşitli defa dilekçe verilmesine rağmen kendilerine cevap gelmediği vurgulandı.

Meclis Başkanlığının bu konuya el atarak bu meseleye bir çözüm getirilmesi, tutukluların akıbetleri hakkında ailelerine bilgi verilmesi de talep edildi.

