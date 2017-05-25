Meclis Başkanı Kahraman: Mimden mum çıkarmayın

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, katıldığı bir çalıştay sonrası basın mensuplarının Meclis binasının yetersiz olduğu konusuna ilişkin sorusuna, 'İhtiyaç olduğu kesin ancak programımızda öyle bir inşaat yok. Mimden mum çıkarmayın' yanıtını verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, katıldığı bir çalıştay sonrası basın mensuplarının Meclis binasının yetersiz olduğu konusuna ilişkin sorusuna, "İhtiyaç olduğu kesin ancak programımızda öyle bir inşaat yok. Mimden mum çıkarmayın" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunun "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Denetim" konulu çalıştayına katıldı. Çalıştay sonrası basın mensuplarının sorunlarını yanıtlayan Meclis Başkanı Kahraman, vekillere göndermiş olduğu mektupta yer alan Meclis ana binasının yeterli gelmediği ve yeni bir binaya ihtiyaç duyulduğu konusuna ilişkin sorulan soruya, "Düşüncem odur ama bu ileriye ait bir mevzu, bugün öyle bir mevzu yok. Biliyorsunuz Tarım Bakanlığı eski binasındayız. O kadar dağınık ki bir ihtiyaç olduğu kesin ancak programımızda öyle bir inşaat yok. Bu bir temenni, mimden mum çıkarmayın" yanıtını verdi.



O MEKTUP

Meclis Başkanı Kahraman'ın milletvekillerine gönderdiği mektupta şu satırlar yer almıştı:

"Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Genel Kurul kulisleri yenilendi, geniş, kullanışlı ve ferah hale getirildi. Üst balkonlar yeniden düzenlendi. Çalışmalar devam etmektedir. Başkanlık Divan Salonu genişletildi; döşeme, kapı, pencere, tavan tesisatları yenilendi. Meclisimizi layıkıyla temsil edebilecek hale getirildi. Depo olarak kullanılan ve sözde sığınak olarak bilinen mekanlarımız yeniden inşa edildi. Ayrıca ana bina ile yıkılan A-B blokları arasındaki alanın altında günümüz şartlarına ve sivil savunma normlarına uygun, toplantı salonu da olan bir sığınağın yeniden inşası planlanmaktadır. İktidar kulisi ile Grup Toplantı Salonu altında hanımlar için de ayrı bir bölüm olacak şekilde 350 kişilik bir mescit inşa edildi. Mescitler Ramazan ayının ikinci haftasında ibadete açılacaktır. Her iki kuliste de yer alacak şekilde 64'er kişilik odalardan ve ayrıca dış oturma mekanlarından oluşan alttan ısıtmalı yüz yirmi beşer metrekarelik konforlu kış bahçeleri inşa edildi. F Blok'ta yer alan tören salonu elden geçti. Alt ve üst mekanları ile birlikte daha kullanışlı ve konforlu hale getirme çalışmaları sürdürülmektedir. Ziyaretçi giriş kapıları modernize edildi, fiziki mekanlar genişletildi. Güvenlik önlemleri arttırıldı. Ziyaretçilerin dış mekanda beklemeden ve güvenlik riski oluşturmadan külliyeden girişlerine imkan sağlandı. Ankara Beştepe'deki tesislerimizde yapılan düzenlemeler ile tüm donanımlar elden geçirildi ve yenilendi. İstanbul'da Beşiktaş, Yıldız ve Florya'daki sosyal tesislerimizde yenileme ve tadilat çalışmaları sürmektedir. Yalova'daki sosyal tesisimiz yıl içerisinde hizmete açılacaktır. Bildiğiniz gibi mevcut arka binamızın projesi 1937 yılında yapılmıştır. Harp ve mali imkansızlıklar sebebiyle ile inşaat 1960 yılında tamamlanabilmiştir. 57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisi ile nice mübarek günlere, sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim."

(Yağmur Yıldız / İHA)