14.11.2017 19:24 Meclis Başkanı Kahraman'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, "Her zamanki nezaket içerisinde, karşılıklı anlayış içerisinde görüşlerimizi paylaştık. Ben inanıyorum ki, 26. dönem ikinci devresi de çok daha güzel olacak. Hepimizin hedefi Türkiye'nin daha ileri gitmesi, hukuk devleti olarak, demokratik cumhuriyet olarak, anayasa esaslarına, evrensel hukuk kaidelerine dayalı çalışmalar yapacağız. Kendilerinin ana muhalefet partisi lideri olarak destekleri çok mühim. Meclis'te iyi bir dönem geçiririz diyorum" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk-İbrahim Berat Yılmaz /İHA)

