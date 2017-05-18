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Meclis Başkanı gençleri kabul etti
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Meclis Başkanı gençleri kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Biz büyük bir devletiz. Kuruluşumuz 1923'lerden çok ötelere gidiyor. Köklü bir maziye sahibiz, güçlü bir devletiz, bunun şuurunda olmalıyız' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz büyük bir devletiz. Kuruluşumuz 1923'lerden çok ötelere gidiyor. Köklü bir maziye sahibiz, güçlü bir devletiz, bunun şuurunda olmalıyız" dedi.
TBMM Başkanı Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve 81 ilden, Kuzey KKTC'den gelen gençleri ve sporcuları TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Gençlere ruhunun yaşlanmadığını söyleyen Kahraman, insanın öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlandığına dikkat çekerek, 'Yok etmek istediler, bizleri, devletimizi. Ama millet bir bütünlük halinde bir araya geldi, buna fırsat vermedi. Bütün 'evet' verenlerden Cenab-ı hak razı olsun, şehitlerimizi şükranla , minnetle anıyoruz. Biz büyük bir devletiz. Kuruluşumuz 1923'lerden çok ötelere gidiyor. Köklü bir maziye sahibiz, güçlü bir devletiz, bunun şuurunda olmalıyız' diye konuştu.
Dünyanın en büyük devletinin sahibi olduklarını belirten Kahraman, 'O koca devletin topraklarında bugün 53 tane devlet var. Akdeniz bizim bir gölümüzdü. Bizden izinsiz orada gemi, yüzemezdi. Amerika ile Osmanlı arasında anlaşma var. Bir tarafta Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa, diğer tarafta Amerika Başkanı George Washington. Amerikalı bir devlet Başkanı'nın kendi mevkidaşı dışında yaptığı ilk ve son anlaşma. Anlaşmada ne yazıyor? Her yıl Osmanlı'ya Amerika bayrağı taşıyan gemilerin Akdeniz'de dolaşması serbest olması dolayısıyla 25 bin altın haraç ödenecektir' ifadelerini kullandı.

GENÇLERE "TBMM'Yİ GEZİN" TAVSİYESİ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gençlere TBMM'yi gezmeleri tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:
'O gece Meclis Başkanımızın bizzat katıldığı oturumda milletvekilleri bu Meclis'te en dik duruşlardan birini sergilemişlerdir. Gün gibi aşikardır ki, ülkemiz birlik ve beraberliğini sürdürdüğü sürece, bir ve beraber olduğu sürece birlik ve beraberlik ruhumuzla geleceğe yürümekte kararlıdır.'
Milletin 16 Nisan günü 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün yerine getirdiğini söyleyen Bakan Kılıç, 'Bundan sonraki çalışmalarımızda aynı zamanda 16 Nisan günü yapılan halk oylaması, referandumuyla gençlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizi temsilen bulunmalarının önündeki, engel kaldırılmıştır' şeklinde konuştu.
'Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine Mektup' yarışmasında 13-17 yaş kategorisi birincisi Abdullah Selman Pullu, 18-22 yaş kategorisinde birinci olan Keremhan Yaman, 22-29 yaş kategorisinde birinci olan Ayşenur Karasu mektuplarını Kahraman'a verdiler. ve Ayşenur Karasu mektubunu okudu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

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