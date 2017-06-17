Meclis 1 Temmuz'da tatile girmiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyecek. AK Parti'nin Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmemesi için verdiği grup önerisi kabul edildi. Meclis, 22 Haziran'a kadar çalışmalarına devam edecek. Bayramdan sonraki günlerde 28-29 Haziran 2017 Çarşamba ve Perşembe iki gün, 4 Temmuz 2017-13 Temmuz 2017 tarihleri arası on gün süreyle çalışmalarına ara verecek olan Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla özel oturum yapılacak. Meclis, 17 Temmuz'da ise tekrar çalışmalara başlayacak. (Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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