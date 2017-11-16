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Mecidiyeköy'de şüpheli çanta paniği
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Mecidiyeköy'de şüpheli çanta paniği

Şişli Mecidiyeköy'deki bir iş merkezinin önüne bırakılan sahipsiz çanta paniği neden oldu.

Şişli Mecidiyeköy'deki bir iş merkezinin önüne bırakılan sahipsiz çanta paniği neden oldu.
Polis ekiplerinin şerit keserek Mecidiyeköy istikametini trafiği kapattığı olayda, bomba imha uzmanları tarafından incelenen paket boş çıktı. Vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adam akşam saatlerinde çantasını iş merkezinin önüne bırakarak ayrıldı. Binadaki güvenlik görevlileri çantadan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşın binanın çevresini ve caddenin Mecidiyeköy istikametini şerit çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Önlemler sürdüğü esnada polis, vatandaşları da bölgeden uzaklaştırarak alternatif yollara yönlendirdi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerine gelen uzman ekip, koruyucu kıyafetini giyerek çantayı inceledi. Uzmanın yaptığı inceleme sonucunda çantanın boş olduğu belirlendi.
Vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
Çantanın boş olduğunun belirlenmesinin ardından olay yerindeki şeritler kaldırılarak cadde tekrardan trafiğe açıldı. Yolun karşısındaki otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şahsı bulmak için çalışma başlattı.
(Doğan Can Cesur /İHA)
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