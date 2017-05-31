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MEB'den TEOG açıklaması
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MEB'den TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı. 2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı. 2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı.
MEB'den TEOG ile ilgili yapılan açıklamada, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavları ve 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılan mazeret ortak sınavlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. 2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı belirtilen açıklamada, "Sınav sonuçları e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlenmiştir. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir" denildi.
(Pelin Üzek/İHA)

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