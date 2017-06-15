MEB'den öğretmenlere bayram sonrası izin açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 'Sayın Bakanımızın onayıyla seminer döneminin bayram sonrası üç günü idari izin uygulayacağız' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Sayın Bakanımızın onayıyla seminer döneminin bayram sonrası üç günü idari izin uygulayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twiiter üzerinden yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı sonrasında üç gün idari izin uygulanacağını açıkladı. Tekin, mesajında, "Değerli arkadaşlar, Sayın Bakanımızın onayıyla seminer döneminin bayram sonrası üç günü idari izin uygulayacağız inşallah, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan /İHA)