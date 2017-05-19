McGurk: YPG'yi silahlandırma talimatı doğrudan Trump'tan geldi

McGurk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Ankara'nın hedefine oturmuştu. Türkiye, PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ettiği YPG'nin Rakka operasyonuna katılmasına karşı olduğu gibi, YPG'li isimlerle Suriye'de sıkça görüşne McGurk'ün görevden alınmasını talep etmişti.

MCGURK: YPG'YE SİLAH TALİMATI DOĞRUDAN TRUMP'TAN GELDİ

McGurk, Washington'da yaptığı açıklamada, YPG'ye ağır silahların verilmesi talimatının doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'tan geldiğini belirtti. McGurk, eski Başkan Barack Obama'nın YPG'yle ilgili aldığı kararın ağır silahları kapsamadığını sözlerine ekledi.

'ÇAVUŞOĞLU'NA BÜYÜK SAYGIM VAR'

ABD Rakka operasyonunun YPG'yle yürütüleceğini vurgularken, Beyaz Saray, Ankara'nın McGurk hakkındaki talebi karşısında ABD'li yetkilinin 'arkasında durduğunu' beyan etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun McGurk'e 'Teröre destek veriyor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda var' yorumunun hatırlatılması üzerine McGurk, 'Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir mevkidaşı' olarak tanımladığı Çavuşoğlu için "Taktiksel farklılıklarımız olabilir, Dışişleri Bakanı'na büyük saygım var" dedi.